Feuerwehreinsatz Mehrere Verletzte bei Brand von Wohnhaus in Nürnberg

Bei einem Brand eines Mehrfamilienhauses in Nürnberg sind am Donnerstag mehrere Menschen verletzt worden. Die Polizei sprach laut ersten Erkenntnissen von einem Schwerverletzten und drei Leichtverletzten mit einer Rauchgasvergiftung. An der Adresse seien rund 60 Bewohnerinnen und Bewohner gemeldet, sagte eine Sprecherin des Polizeipräsidiums Mittelfranken.

dpa