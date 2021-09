Anzeige

Verkehr Mehrere Verletzte bei Frontalzusammenstoß: Darunter ein Kind Bei einem Frontalzusammenstoß von zwei Autos sind in Ichenhausen (Landkreis Günzburg) vier Menschen verletzt worden - darunter ein neun Jahre altes Kind.

Mail an die Redaktion Die Leuchtschrift „Unfall“ auf dem Dach eines Polizeiwagens. Foto: Carsten Rehder/dpa/Symbolbild

Ichenhausen.Wie die Polizei am Sonntagabend mitteilte, geriet der 60-jährige Unfallverursacher aus zunächst unbekannten Gründen auf die Gegenfahrbahn und stieß dort frontal mit dem Auto eines 78 Jahre alten Mannes und seiner Frau zusammen.

Den Angaben zufolge war der Unfallverursacher in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Feuerwehr aus dem völlig zerstörten Auto herausgeschnitten werden. Er sei mit lebensgefährlichen Verletzungen per Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen worden. Auf dem Beifahrersitz saß sein neunjähriger Enkel, welcher durch die Kollision schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt wurde, wie die Polizei mitteilte. Er sei, wie die schwerer verletzten Insassen des zweiten Autos, ebenfalls in ein Krankenhaus gebracht worden.

