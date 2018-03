Unfälle Mehrere Verletzte bei Unfall auf A96

Mail an die Redaktion Blaulicht und LED-Laufschrift „Unfall“ an einem Einsatzfahrzeug. Foto: Holger Hollemann/Archiv

Bad Wörishofen.Ein Auto hat sich am Samstagnachmittag auf der A96 in Bad Wörishofen (Landkreis Unterallgäu) überschlagen. Wie die Polizei mitteilte, sind mehrere Menschen verletzt worden. Die Autobahn wurde in Richtung München gesperrt. Wie viele Menschen verletzt wurden und was die Ursache des Unfalls war, teilte die Polizei zunächst nicht mit.