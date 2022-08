Donau-Ries Mehrere Verletzte nach Frontalzusammenstoß zweier Autos

Bei einem Frontalzusammenstoß von zwei Autos in Oberndorf am Lech (Landkreis Donau-Ries) sind drei Menschen zum Teil schwer verletzt worden. Ein 19-jähriger Fahrer musste mit schweren Verletzungen per Hubschrauber ins Krankenhaus geflogen werden, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Die andere 27 Jahre alte Fahrerin erlitt einen Schlüsselbeinbruch und wurde gemeinsam mit ihrer leicht verletzten 23-jährigen Beifahrerin ebenfalls in ein Krankenhaus gebracht.

dpa