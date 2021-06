Anzeige

Fussball Mehrere Vorfälle rund um Ungarn-Spiel Rund um das Spiel der deutschen Fußball-Nationalmannschaft am Mittwoch in München ist es zu mehreren Festnahmen gekommen.

München.Insgesamt blieb die Lage aber relativ ruhig, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Der Abzug der Fans nach dem Spiel sei ohne größere Probleme erfolgt und auch aus der Innenstadt seien keine nennenswerten Störungen bekannt geworden.

Pyrotechnik und Drogen

Zu den Festnahmen kam es laut Polizei wegen unterschiedlicher Delikte, vom Zünden pyrotechnischer Gegenstände über Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz bis zum Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen. Zudem wurde ein 46-Jähriger im Bereich Garching festgenommen, der eine Drohne in die Flugverbotszone rund um das Stadion gesteuert hatte.

Bereits vor dem Spiel war es relativ ruhig geblieben, allerdings zu einzelnen Festnahmen wegen Pyrotechnik gekommen. Insgesamt war die Polizei mit rund 1500 Beamten im Einsatz.

Vorfall auch in Dillingen

Mit einem brennenden Holzpfahl hat ein bisher unbekannter Täter in Dillingen in der Nacht zum Donnerstag versucht, eine Regenbogenfahne anzuzünden. Die auf dem Gelände eines Verbrauchermarktes gehisste Flagge, schmorte im unteren Bereich, wie die Polizei mitteilte. Herabfallende geschmolzene Teile setzten zudem den Grünstreifen unter der Flagge in Brand. Herbeigerufene Polizeibeamten löschten den Rasen. Die Ermittler suchen jetzt nach Zeugen des Vorfalls.(dpa)