Wetter Mehrere Waldbrände in Franken an Ostern Die anhaltende Trockenheit hat an Ostern in Franken zahlreiche Waldbrände ausgelöst.

Merken

Mail an die Redaktion Feuerwehrmänner in einem Löschfahrzeug. Foto: Carsten Rehder/Archivbild

München.Vor allem in Ober- und Mittelfranken waren die Löschtrupps gefordert, wie Polizei und Feuerwehr am Dienstag mitteilten. Mit dem größten Feuer hatten die Einsatzkräfte in Hersbruck (Landkreis Nürnberger Land) zu kämpfen.

Dort gerieten am Ostermontag ein 10 000 und ein 2000 Quadratmeter großes Waldstück in Brand. Weil die größere Fläche schwer zugänglich war, stellten Landwirte ihre Güllefasser für den Wassertransport zur Verfügung, wie Kreisbrandrat Norbert Thiel sagte. Ebenfalls am Ostermontag brannten im selben Landkreis zwei rund 3000 Quadratmeter große Waldstücke bei Rupprechtstegen und bei Röthenbach an der Pegnitz nieder. Bereits am Karfreitag war in Schwarzenbruck, ebenfalls Landkreis Nürnberger Land, ein rund Tausend Quadratmeter großes Waldstück in Brand geraten. Insgesamt waren in dem Landkreis 250 Einsatzkräfte im Einsatz, wie Kreisbrandrat Norbert Thiel sagte.

Am Ostersonntag kam es im oberfränkischen Geroldsgrün (Landkreis Hof) zu einem größeren Waldbrand, den die Luftrettungsstaffel beim Überflug entdeckte und so rechtzeitig die Feuerwehr alarmieren konnte. Weitere Waldfeuer meldeten die Feuerwehren in Ebrach (Landkreis Bamberg) und in Lauf an der Pegnitz.

Verletzt wurde nach bisherigem Stand bei den Waldbränden niemand. Die Feuerwehr verweist in diesem Zusammenhang auf die weiter hohe Waldbrandgefahr und appelliert eindringlich, nicht im Wald zu rauchen, kein Feuer zu machen und auch die Waldwege für die Einsatzkräfte freizuhalten.

Auch der Deutsche Wetterdienst (DWD) geht vielerorts in Bayern weiter von einer hohen Waldbrandgefahr aus. Wegen der anhaltenden Trockenheit hatten mehrere Regierungsbezirke Waldspaziergänger zur Vorsicht gemahnt und die Beobachtung der Wälder mit Flugzeugen aus der Luft angeordnet.