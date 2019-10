Umwelt Mehrwegbecher an der Universität Bayreuth Als nach eigenen Angaben einzige Hochschule in Deutschland bietet die Universität Bayreuth künftig Kaffee, Tee oder Kakao nur noch in Mehrwegbechern aus einem nachhaltigen Kunststoff an.

Mail an die Redaktion Eine Person hält einen Mehrwegbecher auf dem Gelände der Universität Bayreuth in der Hand. Foto: -/UBT/dpa

Bayreuth.Mit dem Mehrwegsystem sollen jährlich knapp 380 000 Wegwerfbecher auf dem Campus gespart werden, teilte die Universität am Freitag mit. „Wir verzichten seit Beginn dieses Wintersemesters komplett auf die Ausgabe von Einwegbechern“, sagte Josef Trost, Geschäftsführer des Studentenwerks Oberfranken. „Das schafft noch keine andere Hochschule.“

Das Studentenwerk und die Betreiber der Getränkeautomaten an der Universität entwickelten gemeinsam das neue Mehrwegsystem: Die Becher auf Zuckerrohr-Basis gibt es an allen Kaffeeautomaten auf dem Campus, in der Cafeteria und in der Mensa gegen ein Euro Pfand. Bringen Studenten die Becher an speziellen Automaten zurück, bekommen sie das Pfand auf ihre Mensakarte erstattet. Die Becher werden dann gereinigt, getrocknet und wieder in Umlauf gebracht.