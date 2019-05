Kampfmittel Meister, die mit Bomben leben Auch Sprengexperten haben Nerven. Erst nach langer Ausbildung und Begutachtung dürfen sie an eine Bombe ran.

Von Michael Scheiner

Mail an die Redaktion Wie gefährlich ist eine Bombe, wie geht man damit um? Kampfmittel-Räumungs-Experte Dr. Andreas Heil beantwortete im Regensburger Presseclub die Fragen der Moderatorin Anja Stubba. Foto: Scheiner

Regensburg.Schweiß rinnt ihm von der Stirn in die Augen. Er kniet vor einer aufgeschraubten Metallhülse. Im Inneren dieser Kapsel sind Kabel, Leuchtdioden und undurchschaubare Verdrahtungen zu sehen. In der rechten Hand eine kleine Zange, greift er mit der linken in die Öffnung und nimmt einen Draht zwischen die Finger. „Welchen soll ich nehmen“, knurrt er genervt, aber noch immer voll cool ins am Boden liegende Handy, „den blauen oder den gelben Draht? Die Bombe geht in einer Minute hoch!“

Spannung pur in einem Thriller, wo der Bösewicht eine raffiniert konstruierte Bombe platziert hat. Mit der Realität eines Bombenentschärfers hat es so gut wie gar nichts zu tun. Bomben entschärfen ist ein nervenzehrender, höchst verantwortungsvoller und gefährlicher, letztlich aber auch befriedigender Beruf. Nämlich dann, wenn „er es geschafft hat und die Gefahr gebannt ist“, charakterisiert Dr. Andreas Heil die Männer oder Frauen, die gerufen werden, wenn es gefährlich wird.

So wie vor einem Monat in Regensburg, als bei Ausschachtungsarbeiten in der Bukarester Straße eine 250-Kilo-Bombe aus dem 2. Weltkrieg gefunden worden ist. Dieser ungeliebte Findling war einem Baggerführer bei Grabungen in der Schaufel gelandet und dann von dieser heruntergekippt. Das war auch der Grund, wie Dr. Heil beim Gespräch mit Anja Stubba von Radio Charivari im Presseclub Regensburg am Donnerstagabend ausführlich erläuterte, warum das Kriegsgerät nicht wie üblich entschärft werden konnte.

Der Ärger war zu erwarten



Es musste gesprengt werden, was am nächsten Morgen um 4.41 Uhr mit weit vernehmlichen Knall dann auch tatsächlich geschah. Nachdem 4500 Anwohner in einem Radius von eineinhalb Kilometern evakuiert worden waren, um ihre Sicherheit gewährleisten zu können, hat diese Sprengung einiges an Schäden an Gebäuden und Fahrzeugen verursacht. Erwartbar hat das viel Unmut und Ärger erzeugt und Diskussionen ausgelöst, ob nicht eine andere Lösung denkbar gewesen wäre.

Eine solche hatte ein aufmerksamer Zuhörer im Presseclub im Auge, als er wissen wollte, wie stark ein Betonmantel sein müsste, um derartige Schäden bei einer solchen Explosion zu verhindern. „Etwa einen Meter Stahlbeton“, meinte Dr. Heil lapidar und stellte gleich die Gegenfrage: „Und wie sollte man den Flüssigbeton an die Bombe heranbringen? Mit einem Hubschrauber aus 1200 Metern Höhe?“ Der ironische Unterton war kaum zu überhören, als er die Konsequenzen einer solchen Aktion skizzierte. „Beton braucht bis zu einem Monat, bis er genügend ausgehärtet ist. Fragen Sie mal Ihren Oberbürgermeister, was er von einer vierwöchigen Evakuierung hält.“

Dr. Heil, Prokurist für die Fraktion Bayern bei der Firma Tauber und nicht Geschäftsführer, wie oft angeführt, ist sehr entschieden und klar, wie eine Aktion wie die Evakuierung am besten verlaufen sollte: „Punkt 1, keine Diskussionen mit Vertretern von Behörden, Krankenhäusern, Heimen oder anderen öffentlichen Stellen.“ Ebenso wenig brauche man „abgebrochene Juristen, die schnell eine einstweilige Verfügung erwirken wollen, oder Mathematiker, die glauben, hobbymäßig die Sprengkraft einer Bombe richtig berechnen zu können. Da würden so viele Faktoren mit hineinspielen, vom momentanen Wetter, der Feuchtigkeit über die Lage der Bombe und des Untergrunds, dass nur die Einschätzung des Sprengmeisters vor Ort gelte. Und eine Evakuierung sollte „zügig verlaufen“, denn Warten „zehrt an den Nerven“.

Ganz normale Menschen



Nach Fragen zur Haftung bei Schäden, wie man bei verschiedenen Zündern vorgeht und den Kosten für eine Begutachtung von Baugrundstücken zur Vermeidung späterer Schäden, interessierte sich Anja Stubba auch dafür, „was das für Leute sind“, die sich einen solchen gefährlichen Job aussuchen.

Das seien ganz normale Menschen, die sich freuten, wenn etwas geschafft ist. Sie verfügten über eine „hohe Standfestigkeit, gute innere Balance, charakterliche Stärke und eine selbstkritische Einstellung“, so Heil. Sie müssten klar sagen können, „den Zünder kenne ich zu wenig“, da muss jemand anderes ran. Sprengmeister würden eine lange Ausbildung durchlaufen und viele Eignungen erwerben – „aus dem Schlaf gerissen, muss er Aufbau und Funktionsweise eines Zünders herunterbeten können.“ Letzte Hürde sei eine Begutachtung durch einen forensischen Psychiater und das sei „der ultimative Härtetest“.

