Bundesliga Meisterfeier des FC Bayern auf Münchner Rathaus-Balkon Der FC Bayern wird den Gewinn des nächsten Fußball-Meistertitels in einem spektakulären Saisonfinale der Bundesliga am Sonntag wie üblich auf dem Münchner Marienplatz feiern. Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) empfängt das Team um Kapitän Manuel Neuer am späten Nachmittag im Rathaus.

dpa

Mail an die Redaktion Bayerns Thomas Müller (M) hält die Meisterschale hoch während seine Teamkollegen nach dem Gewinn der 33. deutschen Meisterschaft jubeln. Foto: Marius Becker/Marius Becker/dpa

München.Womöglich gibt es dann eine doppelte Meisterfeier mit dem Männer- und dem Frauenteam des FC Bayern. Die Münchner Fußballerinnen spielen am Sonntag (14.00 Uhr) als Tabellenführer am letzten Bundesliga-Spieltag gegen Turbine Potsdam um den Titel. Sie gehen mit zwei Punkten Vorsprung auf Titelverteidiger VfL Wolfsburg in die Entscheidung. Die Bayern-Teams würden sich gegen 17.30 Uhr auf dem Rathaus-Balkon den Fans mit ihren Trophäen zeigen.

Die Münchner Profis hatten am Samstag mit einem 2:1 in Köln doch noch den elften Titelgewinn nacheinander perfekt gemacht. Sie verdrängten Borussia Dortmund noch von Platz eins, das im Heimspiel gegen den FSV Mainz 05 nur 2:2 spielte.