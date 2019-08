Freizeit Meisterschaft im Aufsitzrasenmäher-Hindernisrennen Strohballen ausweichen, Dosen werfen und über Brücken fahren: Beim Aufsitzrasenmäher-Hindernisrennen im Rückholz ist Taktik gefragt.

Merken

Mail an die Redaktion Ein Teilnehmer der Aufsitzrasenmäher-Meisterschaft. Foto: Lisa Forster/Archivbild

Rückholz.Auf den Mäher, fertig, los: 60 Teilnehmer haben im Allgäu am Finale der 1. Bayerischen Meisterschaft im Aufsitzrasenmäher-Hindernisrennen teilgenommen. Bei den Männern konnte sich am Sonntag bei heißen Temperaturen Michael Neher gegen seine Konkurrenten durchsetzen, wie die Veranstalter des Rückholzer Aufsitzrasenmäher Vereins mitteilten. Der Rückholzer meisterte die Geschicklichkeitsfahrt in 5:18 Minuten.

Bei den Frauen war Stefanie Erl aus Rückholz mit einer Zeit von 6:17 Minuten am schnellsten. Die Teilnehmer mussten auf den Mähern unter anderem Strohballen ausweichen, über Brücken fahren oder Dosen werfen. Rund 150 Zuschauer sahen sich das Spektakel am Wochenende an. Auch für unter 18-Jährige gab es einen Wettkampf, bei dem Jugendliche ab 12 Jahren mitmachen konnten.

Der Verein hatte erstmals vor zwei Jahren ein Aufsitzrasenmäher-Hindernisrennen im Allgäu organisiert. Aufgrund der hohen Nachfrage fand die Meisterschaft im schwäbischen Rückholz (Landkreis Ostallgäu) nun mit Teilnehmern aus ganz Bayern statt. Schirmherrin ist die Landrätin Maria Rita Zinnecker (CSU). Der Gewinner des Hindernisrennens bekommt ein Mountainbike.