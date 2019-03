Kultur Mekka für alle Volksmusiker Die Volksmusikakademie in Freyung öffnet am 11. Mai. Aus dem alten Brauereistadel wird eine moderne Einrichtung für Bayern.

Von Melanie Bäumel-Schachtner

Mail an die Redaktion Die Volksmusikakademie ist ein Bildungshaus mit dem Schwerpunkt Volksmusik. Foto: Armin Weigel

Straubing.In Freyung spielt ab Mai die Musik – und zwar die Volksmusik. Die Kreisstadt im Bayerischen Wald soll zum deutschlandweiten Zentrum der Volksmusik werden. Dazu wird aus einem alten Brauereistadel eine moderne Akademie der traditionsreichen Musikkunst. Am 11. Mai findet die Eröffnung dieser neuen Volksmusikakademie statt – derzeit wird noch unter Hochdruck gebaut, damit die Arbeiten pünktlich ihren Abschluss finden können.

Es geht hoch her auf der Baustelle der Volksmusikakademie in Bayern. Böden werden verlegt, Wände verputzt und Lampen montiert. In drei Wochen ist es soweit: Nach drei Jahren Bauzeit nimmt die neue Volksmusikakademie ihren Betrieb auf. Der noch nicht ganz vollendete Bau lässt das Wohlfühlgefühl schon erahnen: Geräumige Flure, helles Holz, Licht und Luft überall. Hier findet die Musik ihre Heimat und mit ihr die, die sie machen.

Flexible Gestaltung möglich

Bürgermeister Dr. Olaf Heinrich ist ganz entspannt und strahlt. Er spaziert über die Baustelle, grüßt die Arbeiter und schaut sich um. Es gibt noch viel zu tun, aber was er sieht, gefällt ihm gut. Der 40-Jährige hatte die Idee, aus dem ehemaligen Langstadel, wo sich vor 150 Jahren schon die Brauereipferde unter Gewölbepfeilern von der Arbeit ausruhten, eine Volksmusikakademie zu machen. „Das Konzept beruht auf zwei Komponenten“, verrät er. „Einerseits bieten wir selber eine Vielzahl von Seminaren rund um Musik, Tanz und Gesang an, an denen Privatleute und Musiker teilnehmen können. Außerdem geben wir aber auch allen Gruppen, Musikern, Chören, Ensembles und Blaskapellen eine Unterkunft, die proben wollen.“

„Es kann der Schlagzeuger in Ruhe proben und der Gitarrist dennoch nebenan unbehelligt seine Saiten zupfen.“ Olaf Heinrich



Dazu sind verschiedene Pakete buchbar – zum Beispiel können diejenigen, die in Freyung ihre Klangkunst verfeinern wollen, entscheiden, ob die Leitung der Volksmusikakademie einen Dozenten für sie vermitteln soll oder ob sie ihren eigenen Seminarleiter mitbringen möchten. Dazu kommen Unterkunft und Verpflegung. Wer gerne beim Probenwochenende im Jugendherbergsstil wohnt, der findet Unterschlupf in einem der zwölf Zimmer mit insgesamt 48 Betten. Wer dagegen ein Hotel bevorzugt, für den sucht die Akademie die entsprechende Bleibe. Verpflegung ist in der Volksmusikakademie möglich. Brotzeit gemacht wird unter dem Gewölbe des ehemaligen Rossstalls, wo auch gemeinsam getanzt und gesungen werden darf.

Für die konzentriertere Arbeit gibt es zahlreiche Probenräume, die alle schallgeschützt sind. Zudem wurde bei der Planung des Gebäudes Wert auf eine optimale Akustik gelegt. Die Wände, zum Beispiel im Probensaal, sind nicht parallel. „Und zwar deshalb, damit der Schall nicht reflektiert. Wir haben die Wände dafür im Saal abgetreppt und in den Zimmern schrägt gestellt“, erklärt Dr. Olaf Heinrich. Der Saal ist zudem schwarz, die Farbe der Wahl für die Musiker: „Sie führt zu besserer Konzentration.“ Die Wände in den Probenräumen tragen eine graue Filzverkleidung – nicht nur wegen der Optik, sondern ebenfalls aus Akustik- und Schallschutzgründen. Darunter verbergen sich Stahl, Dämmstoff oder Beton. „Es kann der Schlagzeuger in Ruhe proben und der Gitarrist dennoch nebenan unbehelligt seine Saiten zupfen“, weiß der Bürgermeister. Das Konzept wurde mit Fachleuten aus Musik und Architektur umgesetzt.

Rund um die Musik Konzerte: In der Volksmusikakademie soll nicht nur geprobt, sondern auch gespielt werden. Der Innenhof kann zum Freiluft-Konzertsaal werden. Hier haben 400 Besucher Platz. Es gibt auch Ideen, einen Biergarten anzubieten. Öffnet man die oberen Fenster am Bettentrakt, entsteht eine Tribüne.

Eröffnung: Sie findet am offiziellen „Tag der Städtebauförderung“, dem 11. Mai, statt. Dazu kommt Wissenschafts- und Kunstminister Bernd Sibler. Das passt laut Dr. Olaf Heinrich gut, da für die Akademie rund sieben Millionen Euro aus der Städtebauförderung abgerufen werden können. Kontakt: www.volksmusikakademie.de, E-Mail: info@volksmusikakademie.de, Telefon (01 51) 20 83 66 97, Fax: (0 85 51) 58 82 80. (lbn)

Es sei nun ein Glücksfall, dass sich die Stadt Freyung unter Heinrichs Vorvorgänger Fritz Wimmer – heute Ehrenbürger – den ehemaligen Brauereistadel mit seinen 3000 Quadratmetern Fläche und über 7000 Quadratmetern Grund gesichert hat. Viele Male hätte die Stadt das Filetstück schon für viel Geld verkaufen können. So klopfte schon so mancher Discounter an. Die Anbieter prallten immer wieder an der jeweiligen Stadtspitze ab, der bewusst war, an so ein Grundstück nie wieder zu kommen.

Zwölf Millionen Euro Baukosten

Die Pläne, eine Kleinkunstbühne zu etablieren, scheiterten im Stadtrat, doch vor wenigen Jahren hatte Dr. Olaf Heinrich dann die Ideen mit der Volksmusikakademie. „Es gibt so eine winzige Einrichtung in einem kleinen Wirtshaus in Kärnten mit nur vier Probenzimmern, und die Betreiber sagten mir, dass dieses Angebot boome“, blickt der Ideengeber zurück, der auf den Gedanken kam, weil ihm die hiesige Blaskapelle immer wieder ihr Leid klagte, es gebe keine Probenräume. Dank Städtebauförderung waren die zwölf Millionen Euro Baukosten zu schultern, fünf Millionen Euro trägt die Stadt Freyung selber. Die fachliche Leitung hat der Bezirk Niederbayern übernommen, der zudem Zuschüsse für den laufenden Betrieb gewährt, was auch bei der Musikakademie Alteglofsheim der Fall ist, mit der die Freyunger Akademie laut Heinrich sehr konstruktiv zusammenarbeitet.

Dass die Verantwortlichen einen Nerv getroffen haben, zeigen die Buchungen für das erste Jahr. Die Akademie ist noch nicht fertig, noch nicht alle Böden sind verlegt, nicht alle Fliesen verfugt, nicht alle Wände getüncht. „Dennoch haben wir jetzt schon 43 Seminare fix gebucht, die ab Mai hier stattfinden“, freut sich der Bürgermeister. „Und unsere Volksmusikakademie ist europaweit absolut einmalig.“

