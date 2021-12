Anzeige

Region Mensch steht für Bezirk im Mittelpunkt Bezirkstagspräsident Franz Löffler sieht die Oberpfalz gut aufgestellt. An alle Bürger richtet er diese Neujahrsbotschaft.

Merken

Mail an die Redaktion Bezirkstagspräsident Franz Löffler sieht die Oberpfalz für 2022 gut aufgestellt. Foto: Bastian Schreiner

Regensburg.„Ein ereignisreiches Jahr geht zu Ende, die Welt ist noch mehr in Bewegung geraten. Der Blick auf erfreuliche Momente wird eingetrübt durch Ereignisse, die wir noch nicht verstehen, die uns auch überfordern, zuweilen beängstigen oder sogar verärgern.

Dieses Jahr hat aber auch Bemerkenswertes geschafft. Im Umgang mit der Pandemie hat die Gesellschaft in ganz weiten Teilen Zusammenhalt bewiesen. Dadurch konnten trotz all der Herausforderungen unendlich viele Menschenleben gerettet werden. Die Wirtschaft in unserem Land ist erstaunlich widerstandsfähig. Hoch innovative Produkte – gerade auch der Oberpfälzer Unternehmen – konnten weltweit erfolgreich am Markt abgesetzt werden. Die Vermittlung von Wissen und Fähigkeiten im schulischen wie auch im akademischen Bereich bildet dafür die Grundlage.

Gemeinsamer Arbeitsraum

Zusammen mit unseren tschechischen Freunden und Nachbarn haben wir in den letzten 30 Jahren einen erfolgreichen gemeinsamen Arbeits- und Wirtschaftsraum Bayern/Böhmen entwickelt. Im nachbarschaftlichen Verhältnis überwiegt die positive Grundstimmung, trotz der zwischenzeitlich notwendigen, für die Betroffenen aber belastenden Grenzkontrollen. Den vielen Tausend Pendlern gilt dabei unser größter Respekt.

In dieser Zeit großer Herausforderungen braucht der Mensch mehr denn je einen mutigen Blick auf die Realität, beharrliche Zuversicht und auch Hoffnung. Denn nur wer Hoffnung hat, der handelt auch.

Der Bezirk Oberpfalz hat 2021 gehandelt und wird seinen Kurs unbeirrt fortsetzen: Gemeinsam mit den Trägern sozialer Einrichtungen wurde ein Rettungsnetz aufgespannt, das den Menschen mit Behinderungen und Pflegebedarf Sicherheit gibt. Die medizinischen Einrichtungen des Bezirks Oberpfalz haben die psychiatrische und neurologische Versorgung konsequent fortgeführt und zusätzlich im Bedarfsfall spezifisch auf die Behandlung von Corona-Patienten abgestimmt.

„Denn nur wer Hoffnung hat, der handelt auch.“ Bezirkstagspräsident Franz Löffler



Mein besonderer Dank geht an Ärztinnen und Ärzte, Pflegerinnen und Pfleger, Rettungsdienste, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im öffentlichen Gesundheitsdienst, in Test- und Impfzentren, aber auch an viele Familienangehörige – sie alle sind in der Pandemie schier über sich hinausgewachsen und damit auch wahre Vorbilder für unsere Gesellschaft.

Für Ratsuchende in den Bereichen der Pflege und der Behindertenhilfe unterhalten wir an den Landratsämtern und kreisfreien Städten ein regional abgestimmtes Beratungsangebot. Für Menschen in psychosozialer Not wurde ein rund um die Uhr erreichbarer Krisendienst geschaffen.

Die Arbeit der Kulturschaffenden bietet den Menschen einen wichtigen Ausgleich, aber auch Halt und Identität. In der Zeit der Pandemie ist dies gerade wegen der Beschränkungen im Umgang miteinander besonders wichtig – und zugleich eine große Herausforderung. Das vom Bezirk neu geschaffene Heimatmobil ist eine sehr gute Möglichkeit, die vielschichtig wirkende Kultur direkt zu den Menschen zu bringen. Das Freilandmuseum Oberpfalz startet ein neues Projekt, bei dem in modernster 3D-Darstellung handgemachte Gegenstände aus dem Oberpfälzer Alltag vor Ort und zugleich online zugänglich und transparent gemacht werden.

Gute Entwicklung im Norden

Der für das Jahr 2022 bereits aufgestellte Bezirkshaushalt mit einem Umfang von etwas mehr als einer dreiviertel Milliarde Euro zeigt eine Besonderheit auf. Die Steigerung der Umlagekraft um 15 Prozent ist insbesondere auf den Norden der Oberpfalz zurückzuführen. Also genau die Region, die jahrzehntelang gerade im Bereich der wirtschaftlichen Entwicklung „hinterhergelaufen ist“, hat sich prächtig entwickelt und trägt nunmehr nicht unwesentlich zur guten und stabilen Gesamtentwicklung in der Oberpfalz bei.

Nicht zuletzt ist der Bezirk selber mit seinen etwas mehr als 4000 Beschäftigten ein wichtiger Wirtschaftsfaktor für die gesamte Oberpfalz; weitere 9000 Beschäftigte unterstützt der Bezirk indirekt bei den zahlreichen sozialen Einrichtungen.

Die Regierung der Oberpfalz, der staatliche Partner des kommunalen Bezirks, bekommt zum 1. Februar 2022 einen neuen Präsidenten. Unser Dank gilt dem scheidenden Regierungspräsidenten Axel Bartelt für sein erfolgreiches achtjähriges Wirken für die Oberpfalz. Gleichzeitig begrüßen wir Walter Jonas als seinen bereits bestellten Amtsnachfolger; ihn kennen wir bereits aus seiner Zeit als Regierungsvizepräsident bestens.

Der Mensch im Mittelpunkt: Das ist der Maßstab für das Handeln des Bezirks Oberpfalz auch im neuen Jahr. Für sozial Schwache, für Menschen mit Behinderung oder Pflegebedarf und Kulturschaffende bleibt der Bezirk ein zuverlässiger und starker Partner.

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, bleiben Sie mutig und zuversichtlich! Ich wünsche Ihnen ein gutes neues Jahr.“

Franz LöfflerBezirkstagspräsident