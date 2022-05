Kommunen Menschen in Deggendorf und Dillingen wählen neuen Landräte

In Niederbayern und Schwaben werden zwei neue Landräte gewählt: In den Landratsämtern in Deggendorf und Dillingen sind die Chefsessel frei geworden. Am Sonntag sind die Wähler aufgerufen, ihre Stimme abzugeben. Die Wahllokale öffnen jeweils um 8 Uhr. Am Abend sollen erste Ergebnisse vorliegen.

dpa