Von 5. Oktober bis 15. November MENSCHEN in EUROPA: Diese Gäste kommen ins Passauer Medienzentrum

Mail an die Redaktion Kommen zu MiE nach Passau: Dr. Eckhart von Hirschhausen (von links oben), Prof. Dr. Özlem Türeci, Natalia Klitschko, Thomas Gottschalk, Prof. Dr. Wolfgang Ischinger und Joe Kaeser. Fotos: Archiv

Es tut sich was im Medienzentrum. Die Tage rücken näher, an denen sich das Atrium der Passauer Neuen Presse in eine Bühne verwandelt. Ein großer Teppich wird für die klugen Köpfe aus Politik, Wirtschaft, Forschung und Kultur ausgerollt. Zwar nicht in rot, aber dennoch bedeutungsvoll.

Bereits zum 26. Mal lädt die Veranstaltungsreihe MENSCHEN in EUROPA ein. In diesem Jahr sind unter anderem der Arzt Eckhart von Hirschhausen, die Gründerin von Biontech, Prof. Özlem Türeci, und der Moderator Thomas Gottschalk der Einladung gefolgt. An sechs Abenden wird zu Themen aus den Bereichen Politik, Wirtschaft, Gesundheit und Medizin diskutiert, außerdem werden der MiE-Charity Award und der MiE-Kunst Award verliehen.







Am 5. Oktober findet die Auftaktveranstaltung statt. Zum Thema „Konflikte und Kriege – Demokratien in der Krise“ diskutieren der Vorsitzende der Atlantikbrücke e.V., Sigmar Gabriel, der Präsident des Stiftungsrats der Münchner Sicherheitskonferenz, Prof. Dr. Wolfgang Ischinger, und der ehemalige Bayerische Staatsminister und Rechtsanwalt Dr. Peter Gauweiler. Moderiert wird die Veranstaltung vom ZDF-Journalisten Michael Krons.

„Grüne Mobilität zwischen Anspruch und Realität“ lautet der Titel der Wirtschaftsveranstaltung am Mittwoch, den 12. Oktober. An der Podiumsdiskussion nehmen teil: Joe Kaeser, Aufsichtsratsvorsitzender der Siemens Energy AG, Carsten Spohr, Vorstandsvorsitzender der Lufthansa AG und Markus Duesmann, Vorstandsvorsitzender der Audi AG. Die Diskussion wird moderiert von Gabor Steingart, Journalist und Autor.

Am Dienstag, den 18. Oktober, dreht sich im Medienzentrum alles um das Thema Gesundheit. „Wie nachhaltig is(s)t Deutschland?“, lautet der Titel der Veranstaltung, bei der Michaela Kaniber, die Bayerische Staatsministerin für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten, Dr. Eckart von Hirschhausen, Arzt und Wissenschaftsjournalist, sowie Holger Stromberg, Sternekoch, Ernährungscoach und Unternehmer auf dem Podium sitzen. Die Moderation übernimmt Tilmann Schöberl vom Bayerischen Rundfunk.

Natalia Klitschko erhält in diesem Jahr den MiE-Charity Award. Klitschko setzt sich für Hilfsbedürftige in der Ukraine ein und ist auch die Botschafterin der PNP-Spendenaktion, die dem Wiederaufbau in der Ukraine zugute kommt. Am Mittwoch, den 26. Oktober, findet die Preisverleihung im Rahmen einer Gesprächsrunde mit Natalia Klitschko und Udo Lielischkies, dem ehemaligen ARD Korrespondenten in Moskau und Buchautor, statt. Die Moderation und Laudatio übernimmt der Journalist Johannes B. Kerner.

Ein weiteres Highlight der Veranstaltungsreihe findet am 9. November statt: „Bühne frei für zwei Legenden: Gottschalk und Lüpertz“. Thomas Gottschalk wird mit dem MiE-Kunst Award für sein Lebenswerk ausgezeichnet. Der Award wird ihm von Markus Lüpertz überreicht, einem der bekanntesten Künstler Deutschlands. Die beiden „Legenden“ nehmen die Veranstaltung der Reihe MENSCHEN in EUROPA zum Anlass, einen Blick über den Tellerrand zu werfen: eine digitalisierte und reglementierte Welt lässt beide kritisch in die Zukunft blicken. Moderiert wird das Podiumsgespräch von der Journalistin Anouschka Horn vom Bayerischen Rundfunk.

Den Abschluss der 26. Ausgabe von MENSCHEN in EUROPA bildet die Veranstaltung „Krebsforschung: Eine Pionierin spricht“. Zu Gast ist Prof. Dr. Özlem Türeci. Sie ist Ärztin und medizinischer Vorstand von Biontech. Am Dienstagabend, 15. November, spricht Türeci über den aktuellen Stand in der Krebsforschung, insbesondere in der Behandlung mit mRNA-Impfstoffen. Nach eigenen Angaben könnte eine Zulassung solcher Impfstoffe von Biontech bereits in den nächsten Jahren erfolgen. Moderiert wird das Gespräch erneut von Anouschka Horn.

Personen, die kaum unterschiedlicher sein könnten, treffen sich in Passau, um zu verschiedenen Themen zu diskutieren und Kontakte zu knüpfen – das macht MENSCHEN in EUROPA aus. Bei all der Vielfalt an persönlichen Hintergründen und den verschiedenen Themen gibt es doch etwas, was die Diskutanten eint: Sie blicken nach vorn, aus der Perspektive von Bayern und Europa. Egal ob es um die zukünftige Rolle von Deutschland in der Welt oder den Wiederaufbau in der Ukraine geht.

Beginn der Veranstaltungen ist jeweils um 18 Uhr. Die Diskussionen können auch per Livestream auf der Internetseite der Passauer Neuen Presse verfolgt werden.