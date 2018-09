Geselschaft Menschenfischer aus guter Hoffnung Michael Buschheuer rettete rund 18 000 in Seenot geratene Flüchtlinge. Im Presseclub legte er die Finger in Europas Wunde.

Peter Geiger

Merken

Mail an die Redaktion Michael Buschheuer: „Ich mache etwas, was eigentlich ganz selbstverständlich ist!“Foto: Stefan Sauer/dpa

Regensburg. „Nein, man kann nicht sagen, dass wir an der juristischen Leine hängen“, erzählt Michael Buschheuer in seinem typisch beharrlichen Ton, der große innere Ruhe und Überzeugtheit ausstrahlt. Dabei hätte der 41-Jährige jede Menge Grund, wütend zu sein. Denn seit zwei Monaten liegen seine Rettungsboote vor Anker, die „Seefuchs“ im maltesischen Valetta, und die „Sea-Eye“ in Tunesien. „Aber: Wenn wir wieder ausfahren, dann wissen wir, dass uns die Behörden verhaften!“ Der Unternehmer aus Regensburg ist ein Mann der Tat – der sich auch aufs präzise Formulieren versteht. Das ist wichtig, in dem Metier, in dem er tätig ist.

„Wenn wir wieder ausfahren, dann wissen wir, dass uns die Behörden verhaften!“



Während er einen Betrieb für Bau- und Korrosionsschutz („Ich bin Lackierer“, sagt er mit gehörigem Understatement in der Stimme) leitet und damit fürs Abdichten zuständig ist, konzentriert sich der dreifache Familienvater als Hilfsleister und Gründer der Sea-Eye auf humanitäre Basisarbeit: „Ich hab’ da eine sehr einfache, primitive Wahrnehmung: Als ich sah, dass im Mittelmeer Menschen ertrinken, habe ich mir gedacht: Man muss was dagegen tun!“ Er gründete einen Verein und kaufte einen alten DDR-Fischkutter. Der war zwar hochseetauglich, musste aber umgebaut werden. „Das war das einzige Schiff, das in unser Budget gepasst hat!“ Vorher, da war er lediglich Hobbysegler („auf allerniedrigstem Niveau“) .

Verzweifelter Retter Motivation: Gefragt, nach seinem Antrieb, warum er die Rettungsorganisation „Sea-Eye“ gegründet hat, antwortet Michael Buschheuer: „Man tut, was man kann!“ „Weil Staaten versagen, müssen private Organisationen die Initiative ergreifen. Nur so können wir Menschen vor dem Ertrinken retten!“ Beim Bier mit Freunden entwickelte der Inhaber eines Lackierbetriebs am Regensburger Westhafen die Idee für den Verein, der von rund 350 Mitgliedern getragen wird.

Auftritt: Im Presseclub am Donnerstagabend nahm sich Buschheuer im Gespräch mit MZ-Redakteur Heinz Gläser ast zwei Stunden Zeit, über seine Erfahrungen zu berichten, von den fast 18 000 Geretteten – und über seine Verzweiflung über das heutige Europa. Die EU kooperiert mit Libyen (ein gescheiterter Staat, in dem systematisch gefoltert wird), um Flüchtlinge am Übersetzen zu hindern.

Zwischen 2015 und 2017 gelang es nach dem Kauf eines weiteren Bootes, knapp 18 000 Menschen zu retten. Allein die Ressourcen und die Logistik, die dafür notwendig sind, kann sich ein Normalsterblicher kaum ausmalen. Deshalb geht ein Raunen durch den Presseclub, als Buschheuer schildert, dass für seine beiden Boote eine rund „1000 köpfige Besatzung“ notwendig ist. Für Abenteurer sei da kein Platz: „Wir wollen keine Cowboys!“ Was Sea-Eye zu bieten hätte, das sei lediglich „ganz viel Arbeit“. Jeder, der mitmacht, muss sich selber kümmern, „um Anreise, Unterkunft und das alles“.

Wird Buschheuer nach Schleusern gefragt – immerhin unterstellen ihm Kritiker, mit solchen zu kooperieren – dann überfällt ihn ein heiliger Zorn: „Fangen und hängen!“, urteilt er ganz lapidar. Überhaupt sei das Klima spätestens seit 2017 vergiftet. „Aber“, so fragt er mit entwaffnender Logik „käme ernsthaft jemand auf die Idee, die Bergrettung in den Alpen abzuschaffen, weil es sich ja oft um Leichtsinnige oder um Unwissende handelt, die da in Gefahr geraten?“ Sämtliche EU-Staaten machten es sich mittlerweile viel zu leicht: Sie kooperieren mit dem „failed State“ Libyen. Nach Erkenntnissen des Auswärtigen Amtes in Berlin kommt es dort zu „allerschwersten, systematischen Menschenrechtsverletzungen“. Buschheuer erscheint es grotesk, dass gerade im Zuge der „Operation Sophia“ (benannt nach einem Mädchen, das an Bord eines Schiffes der deutschen Marine zur Welt kam) dieser libysche Staatstorso mit mehr als 200 Millionen Euro unterstützt werde.

Angesichts der aktuellen Entwicklungen, dem Erstarken rechter Parteien und dem Wandel in der Sprache zeigt sich Michael Buschheuer erschüttert: „Ich habe auch kein Rezept. Aber ich frage mich: Wer wollen wir denn sein? Wo wollen wir denn hin? Wir zerfetzen uns gerade. Oft frage ich mich: Wo ist es hin, mein schönes Europa?“

Lesen Sie hier: Regensburger Seenotretter kämpfen weiter

Weitere Nachrichten aus Bayern lesen Sie hier!