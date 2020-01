Krieg Menschliche Überreste eines Wehrmachtssoldaten gefunden Bei Bauarbeiten für einen neuen Bahnhof in Lindau sind menschliche Überreste eines mutmaßlichen Wehrmachtssoldaten gefunden worden - die Arbeiten wurden vorübergehend gestoppt.

Lindau.Es könne nicht ausgeschlossen werden, dass sich auch Munition am Fundort befindet, sagte ein Sprecher der Polizei am Mittwoch. Neben den menschlichen Überresten sind am Mittwoch laut einer Sprecherin der Stadt auch ein fünf Zentimeter langer Knochen, ein Soldbuch und ein Wehrmachtshelm gefunden worden.

Da es sich lediglich um „Fragmente“ der Leiche handle, können derzeit laut Polizei keine weiteren Angaben zur Person und Todesursache gemacht werden. Unklar sei zudem, ob sich Überreste von weiteren Personen am Fundort befinden.

Die Deutsche Bahn baut im Zuge der Elektrifizierung seit 2016 den neuen Bahnhof im Lindauer Stadtteil Reutin. Im Dezember dieses Jahres soll er in Betrieb genommen werden. Ob sich der Abschluss der Bauarbeiten wegen des Fundes verzögert, war zunächst unklar.