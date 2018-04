Natur

Mergner neuer Vorsitzender des BUND in Bayern

Führungswechsel nach 16 Jahren: Richard Mergner ist neuer Vorsitzender der Naturschutzorganisation BUND in Bayern. Eine Delegiertenversammlung in Eichstätt in Oberbayern wählte ihn am Samstag mit 96 Prozent. Einen Gegenkandidaten gab es nicht, wie eine Sprecherin am Abend sagte.