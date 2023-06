Parteien Merz: CDU mitverantwortlich für Entstehen der AfD

Der CDU-Vorsitzende Friedrich Merz sieht eine Mitverantwortung seiner Partei an der Entstehung der AfD. „In der Demokratie ist nichts und niemand alternativlos“, sagte er am Samstag auf dem Evangelischen Kirchentag in Nürnberg. „Der Name dieser Partei war eine unmittelbare Reaktion auf dieses Wort und darum haben wir eine hohe Mitverantwortung dafür, dass es so etwas gab.“

