München Merz: EVP muss Meinungsfreiheit in Europa garantieren

CDU-Chef Friedrich Merz hat zum Auftakt eines Parteitages der Europäischen Volkspartei (EVP) am Donnerstag in München zur Standhaftigkeit bei grundsätzlichen Werten wie Meinungsfreiheit und liberaler Gesellschaft aufgerufen. „Die Gefährdung von Meinungsfreiheit, die Gefährdung unserer Liberalität, die Gefährdung auch eines offenen Dialogs kommt nicht nur von außen. Sie kommt von Mitgliedsstaaten innerhalb der Europäischen Union“, warnte Merz. Es liege auch an der EVP, dafür zu sorgen, dass Meinungsfreiheit, Pressefreiheit und Bürgerrechte an keiner Stelle der Europäischen Union zur Disposition gestellt werden.

dpa