Parteien Merz: Scholz der respektloseste Bundeskanzler aller Zeiten

CDU-Chef Friedrich Merz hat Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) eine nie da gewesene Respektlosigkeit in seiner politischen Arbeit vorgeworfen. „Wir hatten noch nie einen Bundeskanzler in Deutschland, der so respektlos umgegangen ist mit seinen Koalitionspartnern, so respektlos umgegangen ist mit den Institutionen unseres Staates, so respektlos umgegangen ist mit unseren Nachbarn, so respektlos umgegangen ist mit unseren internationalen Partnern auf der ganzen Welt“, sagte Merz am Samstag in seiner Rede auf dem CSU-Parteitag in Augsburg.

dpa