Wassersport-Messe Messe Interboot am Bodensee wird ab 2024 verkürzt

Die Wassersport-Messe Interboot in Friedrichshafen am Bodensee soll vom kommenden Jahr an gestrafft und die Laufzeit von neun auf fünf Tage verkürzt werden. Wie die Veranstalter am Mittwoch weiter mitteilten, hat sich dafür eine Mehrheit der Aussteller ausgesprochen. Ein Grund für die Verkürzung sei Personalmangel. Auch die Kosten spielten eine Rolle.

dpa