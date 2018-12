Dienstleistungen

Messe Nürnberg dank Besucherandrangs auf Rekordkurs

Die Nürnberger Messe liegt dank steigender Besucherzahlen in diesem Jahr auf Rekordkurs. „Beim Umsatz kratzen wir gerade an der magischen 300 Millionen-Euro-Schwelle und auch bei vielen Veranstaltungskennzahlen purzeln 2018 die Rekorde“, erklärte der Mitgeschäftsführer der Messegesellschaft, Peter Ottmann, am Donnerstag in Nürnberg. Das wäre laut der vorläufigen Zahlen ein Anstieg um knapp 50 Prozent gemessen am Vorjahr. Mehr als 1,5 Millionen Besucher kamen zu Veranstaltungen, neun Prozent mehr als im Vorjahr. Vor allem mehr internationale Besucher und Aussteller hätten für Schub gesorgt.