München Messebauer stirbt an Kopfverletzung

Vier Tage nach einem mutmaßlichen Sturz mit einer schweren Kopfverletzung ist ein 48-jähriger Messebauer gestorben. Am vergangenen Sonntag hatten zwei Kollegen den Mann in ein Münchner Krankenhaus gebracht, weil er nicht mehr aufgewacht sei, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Den Abend zuvor sollen alle drei auf einem Parkplatz in Aschheim (Landkreis München) Alkohol getrunken haben. Der 48-Jährige sei dort geblieben, die anderen gingen gegen Mitternacht ins Bett.

dpa