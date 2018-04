Kriminalität Messer bricht bei versuchtem Tötungsdelikt entzwei Bei einem Angriff auf einen 22-Jährigen hat ein Mann in Oberbayern so heftig mit einem Messer zugestochen, dass die Tatwaffe entzweibrach. Die Mordkommission ermittelt laut Mitteilung vom Montag wegen eines versuchten Tötungsdelikts gegen den 26-Jährigen.

Merken

Mail an die Redaktion In Bayern kam es zu einer heftigen Auseinandersetzung mit einem Messer. Foto: Jens Kalaene/Archiv

Oberhaching.Im Streit mit dem Jüngeren in Oberhaching (Landkreis München) hatte der Mann am Samstagabend zu einem Haushaltsmesser gegriffen und mehrfach auf den Kontrahenten eingestochen. Der 22-Jährige kam mit Wunden am Bein, an der Schulter und am Unterarm ins Krankenhaus.

Zeugen konnten den Angreifer festhalten, bis die alarmierte Polizei ihn festnahm. Der 26-Jährige kam am Sonntag in Untersuchungshaft.