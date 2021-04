Anzeige

Kriminalität Messerangriff: 24-Jähriger verletzt Am Freitagabend wurde ein junger Mann in Aschaffenburg lebensgefährlich verletzt. Der Täter war jünger als das Opfer.

Merken

Mail an die Redaktion Ein Rettungswagen fährt mit Blaulicht durch eine Straße. Foto: Marcel Kusch/dpa/Symbolbild Foto: Foto: Marcel Kusch/dpa/Symbolbild

Aschaffenburg.Der mutmaßliche Täter soll mehrfach auf seinen Kontrahenten eingestochen haben, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Samstag mit.

Der Verletzte habe sich danach in das Auto eines Bekannten gerettet, der zusammen mit ihm davongefahren sei. Der 23-jährige habe mit einem Auto die Verfolgung aufgenommen.

Zufällig sahen der 24-Jährige und sein Fahrer eine Polizeistreife und machten die Beamten auf die Tat aufmerksam. Die Polizisten der Bayerischen Bereitschaftspolizei leisteten sofort Erste Hilfe. Der hinterherfahrende 23-Jährige wurde von den Polizisten angehalten und vorläufig festgenommen. Er kam in Untersuchungshaft. Gegen ihn wird wegen versuchten Mordes und gefährlicher Körperverletzung ermittelt. Der 24-Jährige kam mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus. Das Motiv für die Tat am Freitagabend war zunächst unklar. (dpa)