Kriminalität Messerangriff auf Ex-Frau und neuen Freund: Vier Jahre Haft Nach einem brutalen Angriff auf seine Ex-Frau, ihren neuen Partner und dessen Vater hat das Landgericht Würzburg einen 47-Jährigen zu vier Jahren Haft verurteilt.

Mail an die Redaktion Blick auf das Landgericht in Würzburg. Foto: Daniel Karmann/Archivbild

Würzburg.Das Gericht sprach ihn am Dienstag der gefährlichen Körperverletzung schuldig, wie ein Sprecher mitteilte. Die Staatsanwaltschaft hatte den mehrfach vorbestraften Mann wegen Mordversuchs an seiner Ex-Frau sowie zweifacher vorsätzlicher Körperverletzung angeklagt. Das Gericht ging aber nicht davon aus, dass der Mann seine Ex-Frau töten wollte.

Der Mann soll im Streit um die beiden gemeinsamen Kinder im Juni vergangenen Jahres in Sulzfeld am Main (Landkreis Kitzingen) in das Haus seiner Ex-Frau eingebrochen sein. Erst trat er der Anklage zufolge die Haustüre ein, dann ging er mit einem Messer auf seine Ex-Frau los. Auch ihren neuen Partner und dessen Vater verletzte er.