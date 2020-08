Anzeige

Kriminalität Messerangriff in Bamberger Bäckerei In einer Bamberger Bäckerei hat ein Betrunkener einen Mann aus dem Nichts mit einem Messer angegriffen.

Ein Blaulicht leuchtet an einer Polizeistreife.

Bamberg.Der 58-jährige Kunde bemerkte am Montagmorgen „unvermittelt einen Stich am Körper“, wie die Polizei mitteilte. Angestellte der Bäckerei alarmierten die Beamten, die den betrunkenen 59-Jährigen festnahmen. Der Verletzte kam in ein Krankenhaus. Kriminalpolizei und Staatsanwaltschaft ermitteln nun wegen eines versuchten Tötungsdelikts.