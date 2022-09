Bayreuth Messerangriff: Jugendlicher zu vier Jahren Haft verurteilt

Nach einem Messerangriff auf einen jungen Mann in Bayreuth ist ein Jugendlicher zu einer mehrjährigen Haftstrafe verurteilt worden. Aus Sicht der Jugendkammer des Bayreuther Landgerichts steht fest, dass der damals 17-Jährige im November 2021 in Bayreuth einem damals 20-Jährigem ein Messer in den Bauch stach, wodurch das Opfer lebensgefährlich verletzt wurde. Dem Angriff war ein Streit vorausgegangen. Der Angeklagte wurde zu einer Jugendstrafe von vier Jahren verurteilt, außerdem ordnete das Gericht am Dienstag die Unterbringung in einer Erziehungsanstalt an.

dpa