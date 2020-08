Anzeige

Kriminalität Messerangriff vor Asylbewerberunterkunft in Hof Mit einem Messer soll ein Geflüchteter in Hof drei Mal auf seinen Kontrahenten eingestochen haben.

Merken

Mail an die Redaktion Ein Streifenwagen der Polizei steht mit eingeschaltetem Blaulicht auf der Straße. Foto: Carsten Rehder/dpa/Illustration

Hof.„Das 24-jährige Opfer erlitt schwere Verletzungen und musste notoperiert werden“, teilten die Ermittler am Dienstag mit. „Sein Zustand ist weiterhin kritisch.“

Am Montagabend eskalierte der Streit zwischen den beiden Männern aus Äthiopien vor der Unterkunft: Der 26-Jährige attackierte den Angaben nach seinen Landsmann am Oberkörper und flüchtete. Die Polizei nahm ihn wenig später fest. Er sitzt wegen versuchten Totschlags in Untersuchungshaft.