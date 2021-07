Anzeige

Kriminalität Messerattacke: 17-Jähriger in U-Haft Der Jugendliche soll in der Nacht zum Sonntag bei einer Auseinandersetzung einen 18-Jährigen in den Rücken gestochen haben.

Ein 17-Jähriger wurde wegen des Verdachts des versuchten Mordes festgenommen und in U-Haft gebracht. Foto: Weigl

Ingolstadt.Wegen eines mutmaßlichen Messerangriffs in Ingolstadt sitzt ein 17 Jahre alter Tatverdächtiger in Untersuchungshaft. Nach bisherigen Erkenntnissen habe der Jugendliche in der Ingolstädter Altstadt einem 18-Jährigen in den Rücken gestochen, teilte die Polizei am Montag mit. Er soll die Tat in der Nacht zum Sonntag bei einer Auseinandersetzung zwischen zwei Personengruppen begangen haben.

Verdacht auf versuchten Mord

Der 18-jährige Angegriffene wurde mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Den mutmaßlichen Täter nahm die Polizei am Sonntagnachmittag in seiner Ingolstädter Wohnung fest. Ein Haftrichter erließ dann wegen Verdachts auf versuchten Mord Haftbefehl gegen den 17-jährigen Azubi.

