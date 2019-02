Kriminalität Messerattacke: Ermittler wollen Details bekanntgeben Nach der Messerattacke auf eine junge Frau in Nürnberg wollen die Ermittler heute Details bekanntgeben.

Mail an die Redaktion Der Tatort in der Innenstadt. Foto: Friedrich/News5

Nürnberg.Ein Haftrichter soll im Laufe des Tages entscheiden, ob der festgenommene 25-Jährige in Untersuchungshaft muss. Er wird verdächtigt, am frühen Sonntagmorgen eine 21 Jahre alte Frau mit einem Messer niedergestochen und schwer verletzt zu haben. Polizei und Staatsanwaltschaft wollen erklären, wie sie auf die Spur des Mannes gekommen waren und welchen Aufenthaltsstatus der Iraker in Deutschland hat.