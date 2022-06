Mühldorf am Inn Messerattacke: Mann schwer verletzt, Verdächtiger gefunden

Bei einem Messerangriff in Oberbayern ist ein 30-Jähriger durch mehrere Stiche in den Oberkörper schwer verletzt worden. Nach einer großen Suche wurde ein 34-Jähriger in Waldkraiburg (Landkreis Mühldorf am Inn) festgenommen, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Er sei nach der Attacke am Mittwochabend mit dem Fahrrad geflohen. Weil ihn die Polizei zwei Stunden später entdeckte, versteckte er sich auf dem Gelände einer Firma. Die Beamten umstellten den Bereich und fanden den Mann mithilfe eines Polizeihundes.

dpa