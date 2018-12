Kriminalität Messerstecher soll vor den Haftrichter Der Mann hatte vergangenen Woche in Nürnberg drei Frauen niedergestochen. Er schweigt zu den Vorwürfen.

Merken

Mail an die Redaktion Die Tatwaffe, ein Messer, hatte der Verdächtige bei seiner Festnahme dabei. Foto: Daniel Karmann/Archiv

Nürnberg.Nach der Festnahme des mutmaßlichen Messerstechers von Nürnberg hat die Staatsanwaltschaft Haftantrag wegen versuchten Mordes in drei Fällen gestellt. Der gebürtig aus Sachsen-Anhalt stammende Mann (38) solle zeitnah vor den Haftrichter, sagte eine Sprecherin der Anklagebehörde am Donnerstag, ohne weitere Details zu nennen. Der Verdächtige schweige immer noch zu den Vorwürfen. Der Deutsche soll am vergangenen Donnerstag drei Frauen im Alter von 26, 34 und 56 Jahren niedergestochen haben. Alle drei Opfer wurden am Oberkörper schwer verletzt – zwei der Frauen waren zeitweise in Lebensgefahr. Der Mann sitzt seit vergangenem Freitag wegen Diebstahls in Untersuchungshaft. Er hatte versucht, in einem Geschäft ein Käsemesser zu stehlen.

Eine Polizeistreife hatte den mehrfach vorbestraften Mann ohne festen Wohnsitz in der Nähe der Tatorte im Stadtteil St. Johannis in Gewahrsam genommen. Auf ihn hatten die Beschreibungen der Opfer sowie von Zeugen gepasst. Außerdem hatte er die Tatwaffe dabei – ein Messer. Für die Ermittler erhärtete sich der Tatverdacht unter anderem durch DNA-Spuren eines Opfers an dem Tatmesser.

Weitere Nachrichten aus Bayern lesen Sie hier.