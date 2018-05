Kriminalität Messerstecherei zwischen Asylbewerbern: Haftbefehl

Das Blaulicht eines Streifenwagens der Polizei leuchtet.

Aichach.Nach einem lebensgefährlichen Messerangriff unter Asylbewerbern in Schwaben ist Haftbefehl gegen einen 33-Jährigen erlassen worden. Wie die Polizei am Montag mitteilte, wird dem Mann versuchter Totschlag und gefährliche Körperverletzung zur Last gelegt. Der Mann soll sich am Sonntag in einer Flüchtlingsunterkunft in Aichach mit einem 35-Jährigen gestritten und diesen mit einem Messer lebensgefährlich verletzt haben. Auslöser war demnach ein Streit zwischen den 30 und 31 Jahre alten Lebenspartnerinnen der Männer aus Nigeria über die Zubereitung von Speisen. Als sich auch noch die Männer einmischten, eskalierte die Auseinandersetzung.