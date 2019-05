Polizei Messerstiche: Täterverdächtiger in Haft Die 15-Jährige liegt nach wie vor in einer Kinderklinik, konnte aber bereits eine Aussage zu dem Übergriff bei Lam machen.

Isolde Stöcker-Gietl

Merken

Mail an die Redaktion Die Tat ereignete sich am Dienstagmittag im Ort Frahelsbruck im Landkreis Cham. Foto: Weber

Lam.Nach der Messerattacke auf ein 15-Jähriges Mädchen im Landkreis Cham sitzt der Tatverdächtige in Untersuchungshaft. Nach den bisherigen Ermittlungen der Polizei trat der 24-Jährige gegen 12.40 Uhr unvermittelt mit einem Messer auf das Mädchen zu und stach auf sie ein. Das Mädchen wurde dabei am Oberkörper verletzt. Lebensgefahr besteht nicht. Die 15-Jährige liegt weiterhin in einer Regensburger Klinik zur Behandlung. Sie habe bereits eine Aussage machen können, heißt es bei der Polizei.

Die nach der Tat sofort eingeleitete Fahndung nach dem bis dahin unbekannten Aggressor führte zur Festnahme eines tatverdächtigen 24-Jährigen aus dem Landkreis Cham bei Furth im Wald. Er wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Regensburg am Mittwoch dem zuständigen Ermittlungsrichter vorgeführt. Der erlassene Untersuchungshaftbefehl wurde umgehend vollzogen und der Beschuldigte in eine Justizvollzugsanstalt verbracht.

Nach bisherigem Ermittlungsstand scheint keine Vorbeziehung zwischen dem Tatverdächtigen und der Verletzten zu bestehen. Das Motiv bleibt weiter Gegenstand der Ermittlungen.