Traunstein Metalldiebe verwüsten Friedhöfe: Drei Verdächtige in U-Haft

Metalldiebe haben mehr als zwei Dutzend Gräber auf mehreren Friedhöfen in Oberbayern beschädigt. Drei Verdächtige im Alter von 19 bis 28 Jahren sitzen inzwischen in Untersuchungshaft. Sie sollen in den vergangenen Wochen unter anderem Grabkreuze, Grablaternen und Weihwasserkessel von den Gräbern, aus einer Kirche und zwei Kapellen im Landkreis Traunstein gestohlen haben.

dpa