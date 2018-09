Musik Metallica kommen nach München Die amerikanische Metalband Metallica kommt im Sommer nach München. Der Vorverkauf startet schon morgen.

Mail an die Redaktion James Hetfield, Sänger und Gitarrist der US-amerikanischen Metalband Metallica. Foto: Sven Hoppe/dpa

München.Der 23. August 2019 sollte schleunigst rot in den Kalendern der bayerischen Metallica-Fans angestrichen werden. Die amerikanische Metalband kommt auf ihrer Tour auch nach München ins Olympiastadion. Im Rahmen des zweiten Teils der „Wordwired“-Europatour spielen Metallica 25 Shows in 20 Ländern.

Den Auftakt macht am 1. Mai das portugiesische Lissabon. Außerdem performen James Hetfield, Kirk Hammett, Rob Trujillo und Lars Ulrich in Deutschland drei weitere Shows: in Köln, Berlin und Mannheim.

Tickets für das Gastspiel in München gibt es ab Dienstag 10 Uhr im Fan Club Pre-Sale und ab Freitag, 10 Uhr im offiziellen Verkauf.

