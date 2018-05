Leute

#MeToo-Gründerin hält Rede bei bayerischem Gründerfestival

Die Gründerin der #MeToo-Bewegung, Tarana Burke, wird zum bayerischen Gründerfestival Bits & Pretzels im September in München erwartet. Burke solle am ersten Tag eine Keynote-Rede halten, kündigten die Veranstalter am Donnerstag an. In sogenannten Keynotes nehmen die Redner üblicherweise die wichtigsten Themen einer Tagung oder Messe vorweg. Bei Bits & Pretzels sei das 2018 unter anderem die Gleichstellung der Geschlechter, hieß es in einer Mitteilung. Das dreitägige Festival soll vom 30. September bis 2. Oktober rund 5000 Gründer, Investoren und andere Interessenten zusammenbringen.