Film Michael Bully Herbig trauert um Joseph Vilsmaier Michael Bully Herbig bedauert den Tod des Regisseurs Joseph Vilsmaier zutiefst.

Mail an die Redaktion Michael "Bully" Herbig, Regisseur und Schauspieler. Foto: Tobias Hase/dpa/Archivbild

München.„Joseph, mein lieber Freund, ich werde Dich so sehr vermissen! Dein mitreißendes Lachen, Dein herrliches Schimpfen, Deine einzigartigen Geschichten, Deine schier endlose Energie, Deine Spitzbübigkeit, Dein großes Herz, einfach Alles!“, schrieb Herbig bei Instagram neben einem Foto, das ihn mit Vilsmaier zeigt. „Dieser Abschied tut unglaublich weh, Dein Bully.“

In Vilsmaiers letztem Film „Der Boandlkramer und die ewige Liebe“ hatte Herbig neben Hape Kerkeling vor der Kamera gestanden. Der Film soll am 5. November ins Kino kommen. Vilsmaier starb am Dienstag im Alter von 81 Jahren.