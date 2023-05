Leute Michael J. Fox kommt nach München

Hollywood-Schauspieler Michael J. Fox („Zurück in die Zukunft“) kommt im Juni nach München. Das Start-Up-Festival „Bits & Pretzels HealthTech“ ehrt den an Parkinson erkrankten 61-Jährigen mit dem neu geschaffenen „Frontier Award“, wie das Festival am Dienstag mitteilte. Er werde den Preis persönlich entgegen nehmen. Danach sei ein Interview mit ihm auf der Bühne geplant.

dpa