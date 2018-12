Literatur

Michael Krüger: „Der ganze Goethe fällt mir auf den Kopf“

Der frühere Hanser-Verleger Michael Krüger hat so viele Bücher, dass sie seinem Haus zum Verhängnis werden könnten. „Ich habe Probleme mit der Statik“, sagte er kurz vor seinem 75. Geburtstag (9. Dezember) im Interview der Deutschen Presse-Agentur in München. „Wenn ich noch mehr Bücher staple, kann es sein, dass mir der ganze Goethe auf den Kopf fällt. Also muss ich alle Bücher in den Keller bringen - aber die Bücher wachsen von dort wieder nach oben.“ Er wisse einfach nicht mehr, wohin damit. „Ich weiß, ich brauche in Zukunft nicht drei Goethe-Ausgaben. Eine reicht. Aber wohin mit den anderen beiden?“ Wegwerfen wolle er sie nicht, Antiquariate hätten kein Interesse. „Und so ist es ein ständiger Kampf mit diesen Büchern.“