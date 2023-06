Leute Michelle Obama kommt nach München

Die frühere First Lady der USA, Michelle Obama, kommt im Herbst nach München. Sie soll Ende September beim Gründerfestival „Bits & Pretzels“ auftreten, wie die Veranstalter am Montag mitteilten. Damit wandelt sie gewissermaßen auf den Spuren ihres Mannes. Ex-US-Präsident Barack Obama war 2019 zur Eröffnung der Start-up-Messe in die bayerische Landeshauptstadt gekommen.

dpa