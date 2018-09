Fussball Miese Bilanz gegen Dortmund: Nürnberg sieht dennoch Chance

Merken

Mail an die Redaktion Nürnbergs Trainer Michael Köllner. Foto: Carmen Jaspersen/Archiv

Nürnberg.Nach seinem ersten Saisonsieg in der Bundesliga rechnet sich Aufsteiger 1. FC Nürnberg auch Chancen bei Borussia Dortmund aus. Im Fußball gebe es immer wieder mal eine Überraschung, sagte Trainer Michael Köllner vor dem schweren Auswärtsspiel heute beim Champions-League-Teilnehmer. Mit dem 2:0 am Samstag gegen Hannover 96 sammelten die Franken Selbstvertrauen. Ihre Bilanz gegen die in dieser Saison noch ungeschlagenen Dortmunder ist aber mies: Von den vergangenen 28 Bundesligaspielen gewannen die Nürnberger nur eines. Letztmals siegten die Franken im November 1990 in Dortmund. Immerhin hat der FCN personell keine Sorgen.