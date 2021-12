Anzeige

Wetter Mieses Weihnachtswetter mit viel Regen: Schnee im Nordosten Grau und nass - das Weihnachtswetter fällt in diesem Jahr in weiten Teilen Bayerns ausgesprochen mies aus. Und die Wettervorhersage macht wenig Hoffnung auf baldige Besserung.

Mail an die Redaktion Ein Baum steht im Nebel auf einem Feld. Foto: Thomas Frey/dpa/Symbolbild

München.Auch am ersten Weihnachtsfeiertag liegt Bayern weitgehend unter Regenwolken. Im Nordosten des Freistaates schneite es am Samstagmorgen und dort sollte es einem Sprecher des Deutschen Wetterdienstes (DWD) zufolge auch winterlich bleiben. Zwischen fünf und zehn Zentimeter Neuschnee könnten im Bayerischen Wald, dem Oberpfälzer Wald sowie im Fichtelgebirge fallen. Trocken sei es lediglich im Alpenraum, sagte der Meteorologe.

Aus dem Norden Deutschland komme sehr kalte Luft nach Bayern, aus dem Süden ziehe milde Luft nach Norden, und im Bereich Bayerischer Wald, Franken und Spessart träfen die unterschiedlichen Luftmassen aufeinander, erklärte der Fachmann. In der Nacht zum Sonntag sollten sich diese Luftmassen weiter verschieben. Im Nordosten, wo es frostig war, falle dann bei milderen Temperaturen Regen auf gefrorenen Boden und es sei mit Glatteis zu rechnen.

Im nordöstlichsten Eck Bayerns, dem Hofer Land, soll es in der Nacht am kältesten werden. Der DWD-Experte rechnete dort mit bis zu minus acht Grad. Im Süden des Freistaates soll es frostfrei bleiben.

Am zweiten Weihnachtsfeiertag „wird es leider nicht viel besser“, sagte der Meteorologe und zählte auf: Viele Wolken, Regen und im Osten Schneefall, vereinzelt Glätte sowie Tauwetter bei plus sechs Grad im Allgäu. Bis Neujahr dürfte das Wetter nicht mehr winterlich werden. Bis zu zehn Grad sagte der DWD-Sprecher vorher. Mit einem Kälteeinbruch sei nicht zu rechnen. „Es ist zu warm für diese Jahreszeit.“ Einziger Lichtblick: Sonnige Momente könnte es am Montag im Alpenraum geben.

