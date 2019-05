Aussenansicht Mieten-Stopp in Bayern gefordert Nicht nur Geringverdiener haben keine Chance mehr, auch der Mittelstand wird aus der Stadt an die Ränder gedrängt.

Beatrix Zurek, Vorsitzende Mieterbund Bayern

Der Mietmarkt ist in vielen bayerischen Ballungsräumen außer Kontrolle geraten. Nicht nur Geringverdiener haben keine Chance mehr, auch der Mittelstand wird aus der Stadt an die Ränder gedrängt. Senioren finden keine Wohnung mehr, die sie sich mit ihrer Rente leisten können und Familien leben auf extrem beengtem Wohnraum. Der Staat muss eingreifen! Denn dass der Markt die Situation nicht regeln wird, haben die vergangenen Jahre gezeigt.



So könnte Bayern aktiv werden

Deswegen haben wir vom DMB Mieterverein München das Volksbegehren „Uns glangt’s! Mieten-Stopp in Bayern!“ in die Wege geleitet. Erster Mitstreiter ist die Münchner SPD. Mieterhöhungen könnten in Kommunen mit angespanntem Wohnungsmarkt über einen befristeten Zeitraum – wie etwa für fünf Jahre – gedeckelt werden. Das ist auf Landesebene möglich und muss nicht durch den Bund beschlossen werden, wie die Mietrechtsexperten Professor Markus Artz und Professor Franz Mayer in einem Gutachten darlegen.

Bayern könnte aktiv werden: Es kommt alleine auf den politischen Willen an. Die beiden Professoren arbeiten nun den Gesetzestext für das Volksbegehren aus. Das Volksbegehrens fordert, das umzusetzen, was schon die Verfassung des Freistaats in Artikel 106 Absatz 1 eindeutig festhält: Jeder Bürger Bayerns hat das Recht auf eine angemessene Wohnung.

Neubau von bezahlbarem Wohnraum gefordert

Ein Mieten-Stopp-Gesetz könnte nach Ablauf verlängert werden, sollte sich an der Lage nichts gebessert haben. Es ist also unangebracht, darauf zu verweisen, Vermieter würden dann eben nach Ablauf des Gesetzes die Mieten erhöhen. Genauso dürfen Vermieter, bevor das Gesetz gelten würde, nur im rechtlich erlaubten Rahmen die Mieten erhöhen. Das sind derzeit 15 Prozent in drei Jahren, die Obergrenze ist die im Mietspiegel abgebildete ortsübliche Vergleichsmiete. Und auch gedeckelte Mieten würden sich in Bayern weiterhin auf einem hohen Niveau bewegen und den Vermietern zu erfreulichen Einnahmen verhelfen.

Die Umsetzung des Volksbegehrens darf nicht die einzige Maßnahme sein: Parallel muss massiv auf den Neubau von bezahlbarem Wohnraum gesetzt werden. Außerdem muss eine Bodenrechtsreform durchgeführt werden. Dann können auch unsere Kinder und Enkelkinder ohne Existenzängste in Zukunft in Bayern leben.

Die Autorin ist Vorsitzende des DMB Mieterverein München und Vorsitzende DMB-Landesverband Bayern.



