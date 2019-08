Kriminalität Mietstreitigkeit endet in Axtkampf Eine 57 Jahre alte Frau ist in Neustadt an der Aisch mit einer Axt auf ihre 49 Jahre alte Mieterin losgegangen.

Eine 57-Jährige wurde festgenommen, nachdem sie ihre 49-jährige Mieterin mit einer Axt attackiert hatte. Foto: Karl-Josef Hildenbrand/Archivbild

Neustadt.Eine 57-Jährige ist in Neustadt an der Aisch festgenommen worden, nachdem sie ihre Mieterin mit einer Axt attackiert hatte. Das teilte die Polizei Mittelfranken am Mittwoch mit.

Der Vorfall hatte sich bereits am vergangenen Wochenende ereignet. Vorausgegangen war ein Streit um Mietangelegenheiten, sagte ein Polizeisprecher.

Die 49-Jährige habe sich bei Abwehrbewegungen gegen die Axthiebe Schnittwunden zugezogen. Wenig später ließ die Angreiferin plötzlich ab und ging zurück in ihre Wohnung, sagte der Sprecher. Die herbeigerufene Polizei nahm sie dort fest. Gegen die Angreiferin erging Haftbefehl wegen versuchten Totschlags. (dpa)