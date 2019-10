Verkehr Milchtransporter brennt, Fahrer stirbt Der Transporter krachte in Niederbayern gegen einen Baum und fing Feuer. Ein 37-Jähriger kam im Wrack um.

Mail an die Redaktion Schläuche der Feuerwehr und Löschschaum liegen vor dem Milchtransporter. Foto: Danny Jodts/zema-medien.de/dpa

Rotthalmünster.Der 37-Jährige kam am Samstagmorgen mit seinem Fahrzeug von einer Straße in Rotthalmünster (Landkreis Passau) ab. „Beim Gegensteuern überquerte er die Gegenfahrbahn und prallte gegen einen Baum“, sagte ein Polizeisprecher. Dabei sei die Sattelzugmaschine in Brand geraten. Der Fahrer konnte sich nicht rechtzeitig befreien und starb noch am Unfallort.

Eine 74 Jahre alte Autofahrerin, deren Auto der Anhänger beim Umkippen streifte, wurde leicht verletzt. Der Transporter hatte dem Sprecher zufolge mehrere Kubikmeter Molke geladen, die in Folge des Unfalls komplett auslief. Auch Öl oder Diesel gelangten bei dem Unfall in die Erde. Das Wasserwirtschaftsamt wurde informiert. Die Polizei sperrte die Straße.

