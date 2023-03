Verteidigung Militärische Integration mit der Niederlande geht voran

Die Niederlande und Deutschland bringen die militärische Integration ihrer Streitkräfte weiter voran. Am Donnerstag werde eine dritte Brigade der Niederlande dem Deutschen Heer zugeordnet, wie die Bundeswehr am Montag mitteilte. Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) und seine niederländische Amtskollegin Kajsa Ollongren besiegeln dann im unterfränkischen Veitshöchheim ein neues Kapitel in der militärischen Zusammenarbeit der beiden Nato-Partner.

dpa