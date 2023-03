Bildung Milliardengrenze bei Mitteln für digitale Schulen geknackt

München/Berlin - Zum Ausbau der Digitalisierung von Bayerns Schulen sind inzwischen die zur Verfügung stehenden Bundesgelder aus dem Digitalpakt Schule fast vollständig abgerufen worden. Beim Mittelabruf sei die Milliardengrenze überschritten worden, „das ist ein Meilenstein“, sagte Kultusminister Michael Piazolo (Freie Wähler) am Mittwoch in München. Zusätzlich stünden den Schulen im Freistaat noch „erhebliche“ Landesmittel zur Förderung der IT-Ausstattung an Schulen zur Verfügung.

dpa