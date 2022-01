Anzeige

Verkehr Millionen für ÖPNV in der Oberpfalz Der Freistaat stellte für den Nahverkehr 2021 insgesamt 45,6 Millionen Euro bereit. Das liegt auch an Corona-Hilfszahlungen.

Mail an die Redaktion Öffentlicher Nahverkehr wie hier an der Bushaltestelle Arnulfsplatz in der Regensburger Altstadt wurde 2021 umfassend gefördert. Foto: Uwe Moosburger

Regensburg.Im Laufe des Jahres 2021 erhielt die Regierung der Oberpfalz insgesamt 45,6 Millionen Euro an Fördergeldern vom Bayerischen Verkehrsministerium. Genutzt wurden die Gelder für den Erhalt, Ausbau und die Verbesserung des öffentlichen Nahverkehrs: Vor allem für Busse, Fahrangebote wie BAXI und Schülertickets. Doch auch die Pandemie hatte einen großen Anteil an diesen Kosten.

Denn zum einen mussten mehr Busse fahren, um zu geringen Abstand in überfüllten Fahrzeugen zu vermeiden. Dafür gab es 2,3 Millionen Euro vom Freistaat. Und zum anderen gab es einen Rettungsschirm für Verkehrsunternehmen, die mit enormen Einnahmeausfällen zu kämpfen hatten. Für diesen ÖPNV-Rettungsschirm erhielt die Bezirksregierung vom Freistaat 8,8 Millionen Euro.

Es braucht weniger Autos

„Die Fördermittel sind ein Beitrag dazu, den ÖPNV in der Oberpfalz zu verbessern und zu optimieren“, sagt Regierungspräsident Axel Bartelt. Dieser Ausbau solle vor allem dazu führen, dass Autos weniger notwendig seien: „Denn jeder Kilometer, der mit den öffentlichen Verkehrsmitteln zurückgelegt wird, ist ein Beitrag zum Klimaschutz.“

Der größte Posten bei den Fördergeldern aus München waren weiterhin die Ausgleichszahlungen an Verkehrsunternehmen für Schüler- Studenten- und Azubi-Tickets. Dafür sind stattliche 16,2 Millionen Euro ausgezahlt worden. Zusätzlich dazu schießt der Freistaat auch Geld für das 365-Euro-Ticket für Auszubildende und Schüler zu, wie es der Regensburger Verkehrsbund (RVV) bereits einführte: Knapp drei Millionen Euro Fördergeld kamen hier von Bayern.

Neue umweltfreundliche Busse

4,4 Millionen Euro leistete der Freistaat für die Busförderung in der Oberpfalz. Davon wurden neue Fahrzeuge angeschafft, teils mit Hybrid- oder Elektroantrieb. von dieser Summe gingen 2,24 Millionen Euro an die Stadt Regensburg für ihre 22 neuen umweltfreundlichen Busse und die sechs neuen Elektro-Busse. Für die Infrastruktur außenherum, die Buswartehäuschen und Haltestellen, gab es nochmal knapp 800.000 Euro.

Die restlichen Fördergelder teilten sich auf die ÖPNV-Zuweisungen in Landkreisen und kreisfreien Städten in Höhe von 7,6 Millionen Euro auf, sowie für die Unterstützung innovativer ÖPNV-Projekte. Darunter rund 800.000 Euro für Rufbusse in den Kreisen Schwandorf, Neumarkt, Cham und Amberg-Sulzbach. Ein Beispiel für solche Projekte ist der BAXI. Für alle weiteren Förderungen, zusammengefasst in dem Projekt FIONA gab es nochmal 1,7 Millionen Euro für Schwandorf sowie Stadt und Landkreis Regensburg. (dp)